Die Schützengesellschaft Zell trauert um ihren Ehrenhauptmann Elmar Justen. „Es ist meine traurige Pflicht, euch von einem großen Verlust in der Gesellschaft zu unterrichten. ,Unser Elmar' ist nicht mehr unter uns zu finden. Er ist letzte Woche an einer schweren Krankheit verstorben“, schreibt Hubert Küppers auf der Internetseite des Vereins. Was den Mann mit vielen Verdiensten und Auszeichnungen ausgemacht hat.