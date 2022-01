Insgesamt 18 Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) wollen Flächen für große Fotovoltaikanlagen ausweisen. Alles in allem geht es der VG zufolge um circa 385 Hektar auf überwiegend landwirtschaftlichen Nutzflächen. Das ist in dieser Dimension einzigartig im Cochem-Zeller Land. Dass diese Pläne bei Landwirten und der Landwirtschaftskammer auch auf Kritik und Widerstand stoßen würden, war abzusehen.