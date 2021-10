Plus Cochem-Zell

Sankt Martin reitet wieder in Cochem-Zell: Nach dem Ausfall 2020 bringen Laternen Licht ins Dunkle

Wenn der Duft von süßen Brezeln die Luft erfüllt und die Kinder mit bunten Laternen die Straßen erhellen, ist es wieder so weit: Sankt Martin zieht nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wieder durch die Straßen im Kreis Cochem-Zell, wie zum Beispiel in der Stadt Cochem oder den Gemeinden Sankt Aldegund und Dohr. Doch in diesen drei Orten wird es jeweils etwas anders gehandhabt.