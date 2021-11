Campen mitten im Naturschutzgebiet, in einer Umgebung, die wie kaum eine andere in Rheinland-Pfalz für Erholung und Freizeitvergnügen steht: Der Campingplatz am Laacher See ist eine Institution und für viele Saisoncamper teils schon seit Jahrzehnten ein zweites Zuhause in der warmen Jahreszeit. Doch zumindest Letzteres wird sich ändern: Der neue niederländische Campingplatzbetreiber RCN hat entschieden, dass es auf dem Platz künftig kein Saisoncamping mehr geben wird.