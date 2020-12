Wunderbare Weitblicke: Wie der „Collis“ auf Zells Wurzeln verweist

Zell

Zum alten Rom hat die Moselstadt Zell nicht nur wegen des Weinanbaus einen besonderen Bezug, auch der Collisturm verweist auf die Relevanz der römischen Geschichte für Zell. „Collis ist Lateinisch und bedeutet so viel wie Hügel, Anhöhe“, erläutert Kultur- und Weinbotschafter Walter Hoff aus Zell. „Rom ist auf sieben Hügeln erbaut, sie alle hießen Collis.“ Zells Collisturm entstand im Jahr 1906 und seither „war er schon immer ein beliebtes Ausflugsziel der Zeller und natürlich auch von Gästen – wegen der grandiosen Aussicht“, hält Hoff fest. Was der Besucher von den beiden Plattformen aus sieht, verweist ebenfalls weit zurück in die Zeller Geschichte. Wie und warum? Das und mehr erläuterte der früherer Raiffeisenbanker Hoff der RZ.