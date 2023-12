Plus Valwig Wohlfühlatmosphäre und Kunsthandwerk: Premiere des Weihnachtsmarkts in Valwig gelingt Ein Medley aus Weihnachtsliedern, gespielt auf einer Mundharmonika, hallt über die Straße Sonnenhang in Valwig. Wolfgang Röttcher lässt das Instrument es erklingen. „Am Weihnachtsbaume, die Lichter brennen“ ist zu hören, auch „Fröhliche Weihnacht überall“ und mehr. Der Musiker steht hinter der Theke des Standes „Anjas Wohlfühlwelt“ aus Klotten. Klangschalen, Räucherwerk und mehr gibt es hier, wer etwas kauft, darf sich über ein Ständchen freuen. Von Peter Meuer

„ Wir haben vieles da, was entspannt, Dinge zum Wohlfühlen“, erklärt Claudia Laux, Schwester der Standbetreiberin Anja Laux, und an diesem Wochenende helfenderweise mit ihrem Mann Wolfgang mit dabei für die Wohlfühlwelt. Beliebt seien auch die handgefertigten Wärmekissen mit Rapssamen. Die passen insgesamt gut zum Wochenende: Vor allem am Samstagnachmittag ...