Wildunfall, Auffahrunfall und Stau: Mehrere Polizeieinsätze in und um Zell

Gleich mehrere Unfälle haben sich am Donnerstag rund um Zell ereignet, wie die Polizei mitteilt.

Symbolfoto Unfall Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger

So kollidierte gegen 5.30 Uhr auf der B 421 am Zeller Berg ein Kleinbusfahrer, der laut Polizei gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des Pkws wurde im Krankenhaus untersucht. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Stau an dessen Ende, wobei sich ein weiterer Auffahrunfall ereignete.

Um 10.50 Uhr wurde ein Wildunfall auf der L200 zwischen Liesenich und Beilstein gemeldet. Dort wurde ein Reh von einem Pkw erfasst. Der zuständige Jagdaufsichtsberechtigte kümmerte sich anschließend um das verletzte Reh, das in den angrenzenden Wald gelaufen war. Bei zwei weiteren Unfällen blieb es bei Sachschäden.