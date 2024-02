Plus

Seit dem Mittelalter war es den Leuten verboten, in der Fastenzeit, also zwischen Aschermittwoch und Ostern, Fleisch, Milchprodukte oder Eier zu sich zu nehmen. Deshalb durfte und sollte vorher noch einmal kräftig geschlemmt werden. Da Berliner reichlich Zucker enthalten, eine süße Füllung haben und noch dazu in Fett ausgebacken werden, war das reichhaltige Gebäck besonders gut geeignet, um sich für die anstehende Fastenzeit zu rüsten.