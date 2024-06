Heinz M. Müller (rechts) präsentiert seine Zeichnungen derzeit in in der ehemaligen Synagoge in Zell. Franz Piacenza (links) vom Freundeskreis der Synagoge freute sich über die vielen Besucher bei der Vernissage, die musikalisch von (Mitte, von links) Heidi Müllen, Ulla Schädler und Christoph Kappes-Schädler begleitet wurde. Foto: Arne Houben