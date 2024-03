Plus Eifel Wetterbilanz Februar: Extrem milder, aber nasser Februar i Der Februar in der Eifel war verregnet. Foto: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance/dpa Der Februar fiel in diesem Jahr extrem mild sowie sehr nass aus und brachte zudem wenig Sonnenschein. Mit einer mittleren Temperatur von 5,8 Grad lag der letzte Monat des meteorologischen Winters unglaubliche 4,5 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020 – einer Periode, die wiederum schon deutlich wärmer ist als die Klimaperiode der Jahre 1961 bis 1990. Lesezeit: 1 Minute

Der Februar war damit sogar wärmer als ein durchschnittlicher März. Tiefdruckgebiete lenkten immer wieder milde und feuchte Luftmassen zu uns, westliche Wetterlagen bestimmten also unser Wetter. So wurden teilweise Tageshöchstwerte um oder über der 10-Grad-Marke erreicht. Und auch in den Nächten sanken die Temperaturen nur an zwei Tagen unter den ...