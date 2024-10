Plus Bullay

Wenn plötzlich die Royals den Mosel-Riesling wollen: So könnte das in Bullay aussehen

i Die Bullayer Theatergruppe fiebert ihrem Auftritt entgegen. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Die royale Familie aus Großbritannien kündigt seinen Besuch an der Mosel an: So sieht jedenfalls die alternative Realität aus, die die Theatergruppe aus Bullay auf die Bühne bringt. So in etwa könnte ein solcher royaler Besuch aussehen.