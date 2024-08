Plus Möntenich

Wenn Alessa Liebschaften und Einbrecher stört

Von Thomas Esser

Foto: Thomas Esser

Wenn aus einem Dreiakter kurzfristig ein Zweiakter wird, liegt das in der Regel am Regisseur. Nicht so beim neuerlichen Auftritt des Ensembles Möntenicher Hofnarren, das zur Premiere seiner neuen Komödie „Eine Sprachbox namens Alessa” ins Gehöft von Ernst und Rosi Loch eingeladen hat. Hier lag es definitiv an den äußeren Bedingungen.