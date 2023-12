Weihnachtsmarkt in Karden: Lindenplatz wird zum Lichtermeer

Der beliebte Weihnachtsmarkt im Ortsteil Karden fand auf dem Lindenplatz rund um den St. Castor-Brunnen auch heuer an bewährter Örtlichkeit statt. Wegen der andauernden Sperrung der Eisenbahnunterführung am Ortsende jedoch in etwas abgespeckter Form. Dies tat der Attraktivität des Marktes jedoch keinen Abbruch.