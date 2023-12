Plus Cochem Weihnachtsbräuche in der Ukraine: Traditionelles Essen trägt symbolreiche Bedeutung Wie in jedem anderen Land gibt es auch in der Ukraine den ein oder anderen Brauch zum Weihnachtsfest. Die Ukrainerin Olena Fedotova besucht derzeit einen Deutschkurs in Cochem und erzählt unserer Redaktion von dem Traditionsreichtum, das in vielen Familien bis heute bewahrt wird. Von Annika Wilhelm

„In ukrainischen Familien wird Weihnachten traditionell am Abend des 24. Dezember, also an Heiligabend, gefeiert“, erzählt sie. Zum Essen versammelt sich die Familie zu Hause an der festlich gedeckten Tafel. Statt der üblichen drei Gänge, die man hier von dem Festessen gewöhnt ist, gibt es am ukrainischen Festtisch traditionell zwölf ...