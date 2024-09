Plus Koblenz/Zell

Weibliche Selbstständigkeit? Hürden müssen fallen – Unternehmerinnen aus Zell und der Region tauschen sich aus

i Was muss getan werden, damit mehr Frauen den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit gehen? Darüber tauschten sich die Damen des Unternehmerinnenausschusses der IHK und IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (vorne, dritte von links) aus. Foto: Evelyn Busch - IHK Koblenz

Von rund 19,4 Millionen erwerbstätigen Frauen in Deutschland sind nur rund 1,2 Millionen Frauen selbstständig. „Der Unternehmerinnenausschuss der Industrie- und Handelskammer Koblenz will daher das Unternehmerinnentum stärken, sichtbarer machen und die strukturellen Bedingungen für Frauen in der Selbstständigkeit verbessern“, so Ausschussvorsitzende Petra Kannengießer. Sie ist Geschäftsleiterin der Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG, Markthallen Wittlich und Zell.