Wahlkampf ist zu Ende, Entscheidung steht an: Wie ist die Stimmungslage im Kreis?

Die Briefwahl bleibt attraktiv. Nach Angaben der Verbandsgemeinden haben bereits fast 20.000 Wähler ihre Stimme per Brief abgegeben. Das sind fast 40 Prozent der Wahlberechtigten im Kreis Cochem-Zell.

Damit liegt die Zahl der Briefwähler deutlich über den Vorjahren. Bei der Kommunalwahl 2019 stimmten 29,6 Prozent der Stimmberechtigten per Brief ab. Der höchste Briefwähleranteil liegt aktuell in der VG Kaisersesch mit 43,5 Prozent, in der VG Cochem sind es 39 Prozent, in der VG Ulmen 38,9 Prozent und in der VG Zell 35,7 Prozent.