Plus Kaisersesch Wahl in der VG Kaisersesch: Fünf Gemeinden ohne Ortschef-Kandidaten, in vielen Dörfern je zwei Kandidaten Von Dieter Junker i Für die Verbandsgemeinderatswahl haben sechs Parteien beziehungsweise Wählergruppen eine Liste eingereicht – so viel, wie noch nie in der VG Kaisersesch. Foto: Kevin Rühle (Archiv) In der Verbandsgemeinde Kaisersesch wird es in den meisten Gemeinden auch eine Bürgermeisterwahl geben. Wo es keinen Kandidaten gibt, wo es gleich mehrere gibt, und wo welche Listen aufgestellt wurden. Lesezeit: 3 Minuten

Lediglich in fünf Dörfern (Roes, Kalenborn, Kail, Hauroth und Brachtendorf) fallen die Urwahlen mangels Kandidaten aus, hier müssen dann die neu gewählten Ortsgemeinderäte eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister wählen. In den anderen 20 Gemeinden sowie in der Stadt Kaisersesch finden die Bürgermeisterwahlen statt. In 15 Gemeinden gibt es dabei jeweils nur ...