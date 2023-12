Wärmeplanung soll gemeinsam entwickelt werden

Wie sieht die Wärmegewinnung der Zukunft aus? In Zeiten des dringend nötigen Kampfes gegen den fortschreitenden Klimawandel eine wichtige Frage. Sinnvoll lässt sie sich am besten datenbasiert beantworten. Deshalb stehen die Gemeinden in Cochem-Zell vor jetzt vor einer neuen Pflichtaufgabe: Wärmeplanung. Nur: Wer soll sich drum kümmern? Woher kommt das nötige Geld?