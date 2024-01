Wittlich

Während der Fahrt in Wittlich: Feuer bricht in Bus aus

Alles in allem glimpflich endete der Brand eines Busses am Mittwochabend bei Wittlich. Wie die Polizei mitteilt, war der Bus gegen 22.45 Uhr auf der L 53 unterwegs. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Busses und hielt sofort an.