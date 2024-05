Plus Alf

Von Steillagenzuschuss bis Piwis: Damit der Weinbau weiter die steilen Moselhänge prägt

i Die grüne Landtagsabgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler (Vierte von links) auf Einladung der Cochem-Zeller Grünen in Alf. Foto: Die Grünen/Andrea Lehmen

Trotz des Hochwassers in Alf konnte der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Cochem-Zell vor Kurzem viele interessierte Gäste im Weinbistro Bellevue in Alf begrüßen. Zum Thema Weinbau hatte der Kreisvorstand die Landtagsabgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler eingeladen. Blatzheim-Roegler ist in der Landtagsfraktion unter anderem zuständig für Landwirtschaft, Weinbau und Tourismus.