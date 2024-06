Plus Simmern/Salvador do Sul

Von Simmern nach Brasilien ausgewandert: Gottesdienst verbindet Gläubige über den Ozean hinweg

Von Dieter Junker

i Gemeinsam feierten Christen über die Kontinente hinweg einen Gottesdienst zu „200 Jahre Auswanderung nach Brasilien“. Die Gottesdienste wurden digital übertragen. In Simmern wirkten im Gottesdienst mit (von links): Superintendent Markus Risch, Karl-Wilhelm Bender, Dekan Lutz Schultz, Pastor Wesley Pereira, Erika Augustin und Pfarrerin Heike Perras. Foto: Dieter Junker

Ein besonderer Gottesdienst zu einem speziellen Anlass: Gemeinsam erinnerten Christen aus dem Hunsrück und aus dem südlichen Brasilien über die Kontinente hinweg in der Stephanskirche in Simmern und in der evangelisch-lutherischen Kirche in Salvador do Sul, der Partnergemeinde von Dickenschied, an die ersten Hunsrücker Auswanderer nach Rio Grande do Sul, sangen gemeinsam Lieder, lobten und hörten auf Gottes Wort.