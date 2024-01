Plus Kaisersesch Von Kaisersesch nach Taizé: Junge Menschen können mitfahren zum Internationalen Jugendtreffen Die Pfarreiengemeinschaft Kaisersesch lädt junge Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren sowie junge Familien mit Kindern bis 14 Jahre für den Sommer zu einer Taizé-Fahrt ein.

„Taizé ist ein kleiner Ort in der Region Burgund in Frankreich und jedes Jahr Anziehungspunkt für Tausende Jugendliche aus der ganzen Welt“, erläutert die Pfarreiengemeinschaft in ihrer Ankündigung und fragt rhetorisch: „Was macht die Faszination von Taizé aus? Vielleicht die gastfreundliche Atmosphäre, die Lebens- und Glaubensfreude, die Offenheit und Einfachheit, ...