Seine alte Heimat, ein Dorf in Tirol, hat Martin Mandler zum Schauplatz seines dritten Romans „Kleiner Vogel Glück“ gemacht. Entstanden ist das Buch aber nicht in Österreich, sondern vielmehr an seinem Schreibtisch im Fränkischen Hof in Kail. Seit einigen Jahren lebt der Schriftsteller und Werbetexter in der Eifel, die längst zu seinem Zuhause geworden ist. So hat es den 46-Jährigen in die Region verschlagen: