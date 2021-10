Der Verbandsgemeinderat Kaisersesch hat in seiner jüngsten Sitzung der Verabschiedung einer Resolution zugestimmt, die sich an den deutschen Bundestag richtet. Darin fordert der Rat den Gesetzgeber dazu auf, die in Paragraf 8 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes festgeschriebene getrennte Auszählung von Urnenwahlstimmen und Briefwahlstimmen aufzuheben.