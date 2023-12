Vermisster Morbacher gefunden: Thomas Valentin Petry wohlbehalten

Nach einem Hinweis wurde der vermisste Thomas Valentin Petry am Donnerstagabend, 14. Dezember wohlbehalten von der Polizei in Traben-Trarbach von der Beamten der Polizeiinspektion Zell aufgefunden. Dies folgt einer intensiven Suche, nach dem 59-Jährigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.

Thomas Petry wurde von der Polizei wohlbehalten aufgefunden. Der 59-Jährige wurde seit Mittwochmorgen vermisst. Foto: Kevin Rühle/Symbolfoto:

Wie die Polizeidirektion Trier mitteilte, hatte der 59-jährige Thomas Petry aus Morbach am Mittwochmorgen gegen 7:20 Uhr seinen gewohnten Lebensbereich verlassen, um einen Zahnarzttermin um 9 Uhr in Thalfang wahrzunehmen. Dort tauchte er jedoch nicht auf.

Petry ist in ärztlicher Behandlung und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Daher schloss die Polizei nicht aus, dass sich der 59-Jährige in einer medizinischen Notlage befinde und dringend Hilfe benötige. Sein Aufenthalt konnte, trotz intensiver Suche unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, vorerst nicht ermittelt werden.

Vermisster in PKW am Moselufer gefunden

Am Donnerstag, dem 14.12.2023, um 18:10 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Morbach, telefonisch ein Hinweis auf die vermisste Person ein. Nach den Angaben der aufmerksamen Hinweisgeberin befand sich der Vermisste mit seinem Pkw auf einem Parkplatz am Moselufer in Traben-Trarbach.

Durch eine Streife der Polizeiinspektion Zell konnte der Vermisste dort um 18:36 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Morbach bedankt sich bei allen Personen, die die Suchmaßnahmen nach dem Vermissten unterstützt haben und insbesondere bei der Hinweisgeberin.