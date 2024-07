Koblenz

Verkehrsunfall bei Ulmen mit schwerverletzter Person: A48 Richtung Koblenz gesperrt

i Symbolfoto Unfall Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger

Auf der A48, kurz hinter der AS Ulmen in Fahrtrichtung Koblenz kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell im Einsatz, die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz ist derzeit voll gesperrt.