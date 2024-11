Plus VG Kaisersesch

Verbandsgemeinde hilft Kindern: Wer macht beim Wunschweihnachtsbaum mit?

i Die VG-Verwaltung Kaisersesch hofft, dass bei der Wunschweihnachtsbaumaktion viele Geschenke für Kinder aus Familien mit schmalem Budget zusammenkommen. Foto: Jens Wolf dpa/lah

Mit einem Wunschweihnachtsbaum will die Verbandsgemeinde Kaisersesch Kindern in materieller Not helfen. Die Aktion beginnt bald. Wir erklären, was es damit auf sich hat