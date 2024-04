Plus Ürzig Vandalismus im Wingert: Unbekannte beschädigen Weinreben in Ürzig Von Cedric Huwig i Eine der abgetrennten Reben auf dem Riesling-Weingut Karl Erbes in Ürzig. Auf dem Weingut gab es schon mehrere solcher Fälle. Foto: Stefan Erbes Zum wiederholten Mal haben Täter Reben in Ürzig zerstört. Das hat eine Historie. Was über den Weinrebenvandalismus bisher bekannt ist. Lesezeit: 2 Minuten

An der Mittelmosel sind Weinreben beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei Bernkastel-Kues wurden demnach zwischen dem 2. und 4. April an insgesamt zwölf Weinstöcken des Riesling-Weinguts Karl Erbes Reben abgeschnitten. Hierbei sei ein Gesamtschaden von ungefähr 600 Euro entstanden. Die Weinreben stehen zwischen der Ortslage Ürzig und dem Hochmoselübergang in der ...