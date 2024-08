Unterwegs auf der dm-Baustelle: In Ulmen eröffnet bald die lang ersehnte Filiale

Plus Ulmen Kreis Cochem-Zell

Wann kommt eine dm-Filiale nach Ulmen? Aus angedachter Eröffnung im Herbst wird nichts

Eigentlich wollte die Drogeriemarktkette dm in diesem Herbst eine Filiale an der Kelberger Straße in der Eifelstadt Ulmen eröffnen, im Umfeld des Discounters Aldi.