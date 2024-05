Plus Pommern

„Unsere Musik gibt Pommern eine Seele“: Winzerkapelle sorgt für den richtigen Ton

i Gruppenfoto mit Damen: In China war die Winzerkapelle gemeinsam mit der Tanzgruppe Winningen der deutsche Festivalbeitrag. Foto: Uwe Nelles

Wer von den Musikern der Winzerkapelle Pommern hätte sich träumen lassen, dass deren Musik als deutscher Beitrag für das Weltkulturenfestival in Schanghai auserwählt werden würde? Der Trip nach China anno 2002 ist eines der Glanzlichter in der Geschichte der Winzerkapelle, die an Pfingsten mit einem großen Fest ihren 100. Geburtstag feiert. Natürlich werden neben viel Musik an drei Tagen auch einige Anekdoten auf dem Spilles ausgepackt.