Plus Cochem-Zell Ungleichbehandlung von Schülern in Cochem-Zell? So spaltet das Deutschlandticket das Klassenzimmer Eigentlich soll das 49-Euro-Ticket die Reise mit Bus und Bahn durch ganz Deutschland vereinfachen und vergünstigen. Unter Eltern und Schülern wird die Fahrkarte aber scharf kritisiert: Denn mit der Einführung des Deutschlandtickets werden einige Kinder und Jugendliche sozial ungleich behandelt. Was einen Teil der Jugendlichen mobiler macht, grenzt einen anderen Teil aus. Von Annika Wilhelm

Sabrina Rings wohnt gemeinsam mit ihrer Familie in Cochem-Cond. Ihre beiden Söhne besuchen das Gymnasium in Cochem, der eine ist 13 Jahre alt, der andere 16. „Wir wohnen 500 Meter zu nah an der Schule. Darum bekommen meine beiden Jungs kein Ticket“, beklagt die Mutter. Manche Schülerinnen und Schüler sind ...