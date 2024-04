Unfall auf der B 421 bei Zell: Auto gerät ins Schleudern, prallt gegen Leitplanke

Eine Frau wurde bei deinem Verkehrsunfall verletzt, der sich am Sonntagvormittag bei Zell ereignete.

Anzeige

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 421 im Zeller Berg, dabei wurde eine Person verletzt. Laut Polizei war eine Frau gegen 9.30 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Zell unterwegs, als sie in einer Rechtskurve ins Schleudern kam und mit der Leitplanke kollidierte.

Auto schwer beschädigt

Der Rettungsdienst lieferte die verletzte Frau in ein Krankenhaus ein. Das Auto wurde schwer beschädigt und musste daher abgeschleppt werden.