Unfall auf A48 bei Ulmen: Drei Verletzte

Am Sonntagnachmittag kam es auf der A48 zwischen dem Dreieck Vulkaneifel und Ulmen zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten.

Eine Frau, die Fahrerin des verunglückten Autos, wurde lebensbedrohlich verletzt und umgehend ins Bundeswehrkrankenhaus nach Koblenz gebracht, so die Autobahnpolizei Schweich. Die weiteren Autoinsassen, zwei Kinder, kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfall soll sich gegen 14.15 Uhr zugetragen haben. Laut dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen, soll die Fahrerin versucht haben, einem ausscherenden anderen Verkehrsteilnehmer auszuweichen. Dabei habe sie wohl das Lenkrad verrissen und sei von der Fahrbahn abgekommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Die Fahrbahn in Richtung Koblenz wurde wegen des Unfalls für mehrere Stunden komplett gesperrt. Gegen 18 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.