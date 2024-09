Unbekannte beschädigen bis zu 1000 Weihnachtsbäume in Tellig: Rund 20.000 Euro Schaden

Zu einer massiven Sachbeschädigung an Weihnachtsbäumen ist es im Zeitraum zwischen Samstag, 28., und Sonntag, 29., September im Gewerbegebiet Tellig gekommen.

In nicht allzu ferner Zukunft wird das Geschäft mit Weihnachtsbäumen wieder boomen, wie unser Symbolbild zeigt. Auf einer Plantage in Tellig haben Unbekannte jetzt allerdings massiven Schaden angerichtet. Bei circa 800 bis 1000 Bäumen schnitten sie die Spitzen ab. Das teilt die Polizei Zell mit.

Wie die Polizei Zell mitteilte, gelangten nach bisherigem Ermittlungsstand unbekannte Täter auf das umzäunte Grundstück und schnitten dort von circa 800 bis 1000 Weihnachtsbäumen die Spitzen ab, sodass diese nun zum Verkauf unbrauchbar sind.

Der Polizei zufolge ist ein Gesamtschaden von circa 20 000 Euro entstanden. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen, Tel. 06542/98670.