Viel Medienrummel hat es am Donnerstagnachmittag in Zell gegeben: Die Landesumweltministerin Katrin Eder (Die Grünen) besuchte die Moselstadt, um sich ein Bild von der Hochwasserlage zu machen. Denn wie in vielen Orten an der Mosel zitterten und bangten die Anwohner auch hier: Bis zum späten Nachmittag war unklar, ob die Dammwände ausreichen, um das steigende Wasser aufzuhalten.