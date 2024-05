Plus Zell

Umfangreiche Restaurierung beendet: Viele Helfer kümmern sich um die Marienkapelle

Von Winfried Simon

i Sie setzen sich für den Erhalt der Marienkapelle ein: Frank Scheffler (vorne von links), Melanie Scheffler und Gerti Nehren. Johannes Weis (stehend von links), Hermann Schimpgen, Georg Schimpgen, Oliver Schmuck (Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Zell) und Andreas Schimpgen. Foto: Winfried Simon

Seit fast 120 Jahren ist die hübsche Marienkapelle am Zeller Kreisel, dort wo die B 421 auf die B 53 trifft, ein Ort der Ruhe in unserer hektischen Zeit. Viele Menschen – auch heute noch – finden den Weg in das kleine Gotteshaus, um dort eine Kerze zu entzünden, um zu beten und die Stille des Ortes zu spüren.