Plus Blankenrath

Um Angehörige zu entlasten: Tagespflegeeinrichtung öffnet in Blankenrath

i Die neue Tagespflegeeinrichtung Cura Sana in Blankenrath ist die einzige in der Hunsrückregion des Kreises Cochem Zell. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Alte oder kranke Menschen zu Hause zu pflegen, stellt für Familien oft eine große Herausforderung dar. Doch pflegende Angehörige finden nun in Blankenrath Hilfe. Am kommenden Montag wird die neue Tagespflegeeinrichtung Cura Sana in der Hunsrückstraße eröffnet.