Trinkwasserbrunnen in Mehren: Neubau kommt voran

Der Wasserversorgungszweckverband Gruppenwasserwerk Daun errichtet derzeit einen neuen Trinkwasserbrunnen in Mehren, um auch in Zukunft die Wasserversorgung in diesem Bereich sicherzustellen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Daun hervor.

Aktuell versorgen zwei Brunnen den Bereich Mehren, bestehend aus den acht Ortsgemeinden Mehren, Schalkenmehren, Demerath, Steineberg, Steiningen, Ellscheid, Saxler und Udler, mit Trinkwasser. Zudem wird auch der Bereich Gillenfeld unterstützend versorgt.

Da einer der bereits seit Jahrzehnten genutzten Brunnen altersbedingte Verschleißerscheinungen aufweist und eine Regenerierung langfristig unwirtschaftlich ist, beschloss der Zweckverband den Neubau eines dritten Trinkwasserbrunnens als Ersatz. Die Bohrung findet nahe des vorhandenen Brunnens auf dem Grundstück der Pumpstation in Mehren statt. Nach Baubeginn im Oktober wurde in einem ersten Schritt zur Erkundung des Untergrunds eine Versuchsbohrung bis zur geplanten Brunnenendtiefe durchgeführt, um die Eignung des Standortes für die Trinkwassergewinnung zu bestätigen.

Als Nächstes begann die Hauptbohrung bis zur Tiefe von 60 Metern. Zwischenzeitlich wurden auch die Brunnenrohre installiert. Aktuell erfolgt ein Pumpversuch, der Aufschluss über die langfristige Leistungsfähigkeit des neuen Trinkwasserbrunnens geben wird. Über einen Zeitraum von mehr als 200 Stunden wird dabei kontinuierlich Wasser aus dem Brunnen gepumpt.

Der Brunnen wurde in Mehren 60 Meter tief gebohrt. Fotos: Lena Herzog/VG Daun Foto: Redweb SystemUser/Lena Herzog/VG Daun

Hierbei werden Daten wie Fördermenge, Wasserstand und Wasserdruck gemessen und dokumentiert. Die Ergebnisse des Pumpversuchs dienen der Bewertung der Trinkwasserquelle, um sicherzustellen, dass der neue Brunnen den Anforderungen an eine zuverlässige und langfristige Wasserversorgung entspricht. Im weiteren Verlauf wird der Brunnen ausgebaut und eine Leitung zur Pumpstation verlegt. Schließlich erfolgt die Einbindung innerhalb der Pumpstation. Die Inbetriebnahme des Trinkbrunnens ist für den Frühsommer 2024 geplant.

Das hier gewonnene Wasser wird dann in der Pumpstation aufbereitet und in die Trinkwasserversorgung eingespeist. Abgeschlossen wird das Projekt mit Grundstücksregulierungsarbeiten und der Installation eines Zauns. Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme ist für Herbst dieses Jahres vorgesehen. „Mit dem bisherigen Verlauf des Bauvorhabens sind wir sehr zufrieden, insbesondere mit dem Ergebnis der Versuchsbohrung, die gezeigt hat, dass an diesem Standort genügend Grundwasser in entsprechend guter Qualität vorhanden ist“, sagt Bürgermeister Thomas Scheppe. „Wir hoffen, dass nun auch die Pumpversuche erfolgreich sind und die Arbeiten weiter voranschreiten können.“