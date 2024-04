Cochem

Teures Bike an der Mosel in Cochem gefunden: Polizei sichert Fahrrad

i ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein fast neues „Gravelbike“ hat die Polizei in Cochem am Donnerstag an der Moselpromenade sicher gestellt. Passanten machten die Beamten darauf aufmerksam, dass das Fahrrad nicht abgeschlossen seit mehreren Stunden dort stehe.