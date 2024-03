Plus Zell Teilweise am helllichten Tag: Mehr Einbrüche als vor der Corona-Pandemie Von Annika Wilhelm i Drastisch gestiegen ist die Zahl der Einbrüche im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Zell. Foto: Bodo Marks/picture alliance/dpa Während der Corona-Pandemie konnte die Zeller Polizeiinspektion (PI) gerade einmal drei Wohnungseinbrüche verzeichnen. Drei Jahre später sieht das schon ganz anders aus: 26-mal verschafften sich Einbrecher Zugang zu Wohnungen, 11-mal am helllichten Tag. Obwohl es 2023 weniger Straftaten im Bezirk der Zeller PI gab, klettern die Zahlen in manchen Bereichen in die Höhe. Lesezeit: 2 Minuten

Auffallend rasant steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche an: „Im Jahr 2020 und 2021 konnte die signifikante Abnahme in dieser Deliktsgruppe mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie erklärt werden. Dieses hat sich jedoch in den letzten zwei Jahren geändert“, erklärt Dienststellenleiterin Beerbohm. So arbeiten wieder weniger Leute aus dem Homeoffice, gehen wieder ...