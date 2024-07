Bullay

Täterin flüchtet in schwarzem Kombi: E-Bike von Baustelle gestohlen

i Die Polizei bittet um Hinweise auf eine mutmaßliche Fahrraddiebin, die in Bullay ein E-Bike entwendet haben soll. Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa

Zu einem Fahrraddiebstahl ist es am Sonntag gegen 19.20 Uhr in Bullay gekommen. Hier wurde ein hochwertiges E-Bike der Marke Cannondale (Farbe Schwarz-Grün) von der Baustelle des Neubaus in der Brautrockstraße 45 entwendet.