Stützwand zwischen Bruttig und Valwig früher fertig: Sperrung der L98 endet bald Weil eine Stützmauer saniert werden muss, ist die Landesstraße 98 zwischen Bruttig und Valwig an der Mosel noch voll gesperrt. Doch die Sperrung kann voraussichtlich früher als gedacht wieder aufgehoben werden.

Im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität LBM (Cochem-Koblenz) Cochem-Koblenz wurden an der L 98 zwischen Bruttig und Valwig an einer Stützwand Gefahrenstellen im Mauerwerk beseitigt. Hier waren an mehreren Stellen Steine aus der Mauer herausgebrochen, Abdeckungen der Mauer brüchig sowie größere Steinbrocken von den Fangzäunen aufgehalten worden, sodass die Fahrbahn eingeengt ...