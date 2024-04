Stefan Thomas möchte Ortsbürgermeister in Faid werden: „Mitmachen, handeln, bewegen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Stefan Thomas, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter. Als Verwaltungsfachwirt und kommunaler Bilanzbuchhalter leite ich die Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Ulmen. Dort bin ich für den Haushalt und die Finanzen der Verbandsgemeinde, der Stadt Ulmen, von 15 Ortsgemeinden sowie von vier Zweckverbänden verantwortlich. Im Sportverein Faid bin ich seit 48 Jahren und in der Faider Feuerwehr seit 40 Jahren aktiv. Außerdem organisiere ich die Kappensitzungen in Faid.

Mein politischer Werdegang

Seit 1999 bin ich im Faider Gemeinderat aktiv, von 2009 bis 2014 war ich Erster Beigeordneter. Im Januar 2019 habe ich die Wählergruppe Thomas gegründet und wurde im selben Jahr zum Ortsbürgermeister gewählt.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ich möchte die stabile finanzielle Entwicklung der Ortsgemeinde weiter vorantreiben. Die Sicherung unseres Kindergartens mit einem Erweiterungsbau ist mir sehr wichtig und ich erachte sie als notwendig. An unserem Dorfmittelpunkt soll ein neues Gebäude entstehen. Der stetige Ausbau unserer Straßen steht auf der Agenda, ebenso die Sanierung des Wirtschaftswegs nach Dohr. Der attraktive Wirtschaftsstandort Faid wird weiter vorangetrieben. Erneuerbare Energien werden ein Thema sein. Die gefährliche Verkehrssituation an den Bushaltestellen unserer Schulkinder muss verbessert werden. Jung und Alt, Hand in Hand, die Stärkung der Dorfvereine und der Dorfgemeinschaft sind mir weiterhin eine Herzensangelegenheit. Meine Erfahrungen und Kontakte auf allen Ebenen möchte ich für die Ortsgemeinde nutzen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Die gute Entwicklung unseres Dorfes möchte ich mit dem neuen Gemeinderat fortführen. Faid soll sowohl als Lebens- sowie als Arbeitsstätte attraktiv und zukunftsorientiert aufgestellt bleiben. Hierzu werden beide Fraktionen und alle Gemeinderatsmitglieder kompromissbereit und verantwortungsbewusst die Entscheidungen für unsere Ortsgemeinde Faid treffen. Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger von Faid liegt mir sehr am Herzen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Direkte Kommunikation für ein ehrliches Feedback.

Das ist mein politisches Motto

Mitmachen – Handeln – Bewegen.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.