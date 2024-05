Plus Cochem-Zell/Kreis MYK/Koblenz Start in die Freibadsaison: Welche Bäder an Rhein und Mosel haben schon geöffnet? Von Elvira Bell i Der Sprung ins kühle Nass des Cochemer Freibades dürfte bald wieder möglich sein. Andere Bäder, wie die in Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden, haben schon geöffnet. Foto: Kevin Ruehle (Archiv) Viele Menschen fiebern dem Schwimmen und Chillen im Freibad entgegen. Vielerorts hat die Freibadsaison, nach teils umfangreichen Instandsetzungsarbeiten begonnen, sodass die Schwimmer wieder das feuchte Nass genießen und unbeschwert ihre Bahnen ziehen können. Doch welche Freibäder haben schon geöffnet? Lesezeit: 3 Minuten

Während in Ellenz-Poltersdorf und in Treis-Karden die Freibäder bereits seit dem 9. Mai geöffnet haben, müssen sich die Freunde des Bades in Cochem wahrscheinlich noch bis zum 30. Mai gedulden. „Durch die starken Regenfälle in den letzten Wochen haben sich die Sanierungsarbeiten in den Freibädern verzögert“, so Frank Wagner, Geschäftsführer ...