Stark für die Schwachen: Kinderschutzbund Cochem-Zell gründet sich am 21. Juni

Von Brigitte Meier

i Christine Breido und Dr. Reinhold Jansen haben mit Gleichgesinnten den Kinderschutzbund, Kreisverband Cochem-Zell, gegründet. Foto: Brigitte Meier

Den Kindern und Jugendlichen in der Region steht ab sofort eine neue Anlaufstelle zur Verfügung, die ihnen eine Stimme gibt, wenn es darum geht, ihre Rechte zu wahren und Anliegen durchzusetzen. Der neu gegründete Kinderschutzbund, Kreisverband Cochem-Zell, stellt sich am Freitag, 21. Juni, ab 16 Uhr mit einem Gründungsfest auf dem Schulhof der Alten Schule in Ernst vor. Die RZ hat mit den Gründern gesprochen.