Cochem St. Remaclus im Kunststättenheft vorgestellt: Conder Kirche bereichert das Stadtbild Prof. Heribert Koch begleitet die Feier auf dem historischen Bechstein Konzertflügel. Foto: Norbert Krötz Nicht zuletzt wegen ihrer exponierten Lage prägt die Conder Kirche St. Remaclus das Stadtbild von Cochem. Das in den 1960er Jahren erbaute Gotteshaus, das durch seine schlichte Architektur besticht, wurde jüngst im Kunststättenheft des Rheinischen Denkmalvereins gewürdigt. Das feierte der Freundeskreis der Kirche mit einem Klavierkonzert.

In festlichem Rahmen stellte der Freundeskreis der Conder Kirche jüngst das lange vorbereitete Kunststättenheft vor, herausgegeben vom Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL) in Köln. Heinz Bremm begrüßte als Moderator mehr als 100 Gäste, darunter Pfarrer Markus Arndt, Stadtbürgermeister Walter Schmitz und Bernd Schuwerack als Vertreter der Landrätin. In deren ...