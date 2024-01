Plus Cochem/Hunsrück Spendenaktion bringt 25.000 Euro: Musiker sammeln für Janna Bei der Benefizaktion für eine Hunsrücker Familie, die unter den Folgen eines Autounfalls im August vergangenen Jahres leidet, ist eine beachtliche Spendensumme zusammengekommen. Eine Gruppe Musiker hatte gemeinsam mit dem Förderverein Lützelsoon zur Aktion „Singen für Jannas Lachen“ aufgerufen. Von Kevin Rühle

Die zweijährige Janna aus der Verbandsgemeinde Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist nach dem Unfall querschnittsgelähmt, viele Menschen in der Region nahmen Anteil an dem Schicksal der Familie. Im Kapuzinerkloster in Cochem hatten Musiker aus der Region in der vergangenen Woche ein Benefizkonzert veranstaltet und dabei Spenden gesammelt. Thomas Arnold aus Oppenhausen versammelte ...