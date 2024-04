Plus Cochem

Spatenstich für neues Dienstgebäude: Ein historischer Tag für den LBM in Cochem

Von Dieter Junker

i In der Nachbarschaft des Bauhofes soll das neuen LBM-Gebäude errichtet werden. Stadtbürgermeister Walter Schmitz (von links), Finanz-und Bauministerin Doris Ahnen, Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt und Bernd Cornely, Leiter des LBM Cochem-Koblenz, betonten beim Spatenstich, die Wichtigkeit des Neubaus für Cochem und den Landesbetrieb Mobilität.⋌ Foto: Dieter Junker

Wenn gleich zwei Ministerinnen zu einem Termin an die Mosel kommen, dann zeugt das von der Bedeutung des Anlasses. Und in der Tat: Es ging um ein Projekt, das seit gut 20 Jahren schon geplant und nun endlich in Angriff genommen wird: den Neubau des Dienstgebäudes des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Cochem.