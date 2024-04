Plus Cochem

Sparkassen-Firmenlauf in Cochem steht vor der Tür: Sportler laufen sich schon mal warm

i Schüler der Klassenstufe elf des Cochemer Gymnasiums laufen sich schon mal warm. Am nächsten Freitag fällt der Startschuss zum achten Sparkassen-Firmenlauf im Moselstadion. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Trotz durchwachsenen Wetters konnten aufmerksame Beobachter in jüngster Zeit vermehrt Jogger und Walker auf Straßen und Feldwegen im Landkreis beobachten. Der Grund dafür ist schnell erklärt: Der Sparkassen-Firmenlauf steht an. Am Freitag, 3. Mai, treffen sich Sportbegeisterte zum achten Mal im Stadion in Cochem-Cond, um gegeneinander anzutreten. Obwohl es Geldpreise zu gewinnen gibt, stehen bei der Veranstaltung vor allem Spaß an Sport und Bewegung sowie Teamgeist im Vordergrund.