SmartQuart in Kaisersesch: Laufzeit des Projekts soll verlängert werden

Plus Kaisersesch Kreis Cochem-Zell

Hoher Werbeturm an der A48? Kommen ein Schnellrestaurant und eine Wasserstofftankstelle nach Kaisersesch?

Eine Tankstelle unter anderem für Wasserstoff und eine Systemgastronomie: An der Autobahn 48 bei Kaisersesch ist einiges angedacht und in Bewegung, nun ist der Bebauungsplan in Arbeit.